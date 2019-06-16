كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أردوغان يتوقع بدء وصول منظومة إس-400 الروسية في يوليو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نقلت قناة (إن.تي.في) التلفزيونية يوم الأحد عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله إنه يتوقع بدء وصول منظومة إس-400 الصاروخية الدفاعية الروسية إلى تركيا في النصف الأول من يوليو، مضيفا ”بحثنا موضوع إس-400 مع روسيا. قضية إس-400 محسومة بالفعل“.

ولا تتماشى منظومة إس-400 مع أنظمة حلف شمال الأطلسي وتمثل مصدرا للخلاف بين تركيا والولايات المتحدة في الشهور القليلة الماضية. ومن المقرر أن يؤجج هذا التطور التوتر مع الولايات المتحدة شريكة تركيا في حلف شمال الأطلسي.

وكان باتريك شاناهان القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي قد أوضح كيف سيجري سحب تركيا من برنامج المقاتلات إف-35 إلا إذا غير أنقرت خططها المتعلقة بشراء الأنظمة الصاروخية الروسية. وقال أردوغان إنه سيبحث الأمر مع الرئيس الأمريكي في قمة مجموعة العشرين هذا الشهر، موضحا انه ”عندما يتفوه شخص في مرتبة أقل بأمور مختلفة، نتصل على الفور بالسيد ترامب ونحاول حل القضايا عبر دبلوماسية الهاتف. الأمور لا تستغرق وقتا طويلا آنذاك“.

