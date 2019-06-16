كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر باكستان تمدد إغلاق مجالها الجوي أمام الطائرات الهندية حتى 28 يونيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت السلطات الباكستانية، إن باكستان مددت اليوم الأحد، الحظر المفروض على مجالها الجوي لجميع الرحلات الجوية الهندية حتى 28 يونيو، حسبما ذكرت صحيفة "thehansindia" الهندية.

وقرب نهاية مايو، مددت باكستان لمدة أسبوعين إغلاق المجال الجوي لمدة أسبوعين انتهت في 14 يونيو.

وأغلقت باكستان بالكامل مجالها الجوي على الحدود الشرقية مع الهند بعد أن نفذ سلاح الجو الهندي غارات جوية على معسكر جيش محمد الإرهابي في بالاكوت في 26 فبراير.