كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطأ فني يثير موجة سخرية من وزير باكستاني (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فعّل أحد أفراد فريق وزير باكستاني محلي خاصية فلتر القطة أثناء بث مباشر له على موقع "فيسبوك" خلال مؤتمر صحفي، ليظهر الوزير بأذني وشارب قطة، ما أثار موجة من السخرية على الإنترنت.

وتداول الباكستانيون صور شوكت يوسفزاي وزير الإعلام في إقليم خيبر بختونخوا وزملائه من المسؤولين، وعلى وجوههم ورؤوسهم مؤثرات تظهرهم كالقطط.

ووفقا للإعلام المحلي، سارع المتابعون إلى تنبيه مدراء الصفحة لإيقاف البث المباشر لتشغيل الخاصية، ورغم توقف البث وحذفه إلا أن صوره كانت قد انتشرت بالفعل على نطاق واسع، ليتحول المؤتمر إلى مصدر للسخرية على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وذكر بيان صحفي صدر عن فريق التواصل الاجتماعي لـ"حركة الإنصاف" الباكستانية أن الحادث حصل بسبب "خطأ بشري".

وأضاف: "تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية لمنع مثل هذه الحوادث مستقبلا".