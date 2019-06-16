كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مرشحا منصب عمدة اسطنبول بأول مناظرة علنية بينهما اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تُجرى اليوم الأحد أول مناظرة علنية بين مرشحي الحزب الحاكم التركي وحزب الشعب الجمهوري في اسطنبول.

وستكون المناظرة متلفزة مباشرة بين مرشح تحالف الشعب بن علي يلدرم، ومرشح تحالف الأمة أكرم إمام أوغلو.

وتأتي المناظرة قبل أسبوع من انتخابات الإعادة، المزمع إجراؤها في 23 من الشهر الجاري، لإعادة انتخاب رئيس بلدية لاسطنبول، حيث من المتوقع أن يتوجه نحو 10 ملايين ناخب إلى صناديق الاقتراع في المدينة الأسبوع المقبل.

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ويُعتبر إمام أوغلو العمدة "الحقيقي" لاسطنبول، حيث إنه فاز في الانتخابات التي جرت في 31 مارس الماضي بفارق نحو 14000 صوت، لكن تم انتزاع انتصاره بعد ضغوط من الحزب الحاكم أدت إلى إلغاء التصويت من قبل المجلس الأعلى للانتخابات.

وكتب إمام أوغلو مقالاً نشرته صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية بعنوان: "هكذا فزت بانتخابات منصب عمدة اسطنبول وهكذا سأفوز مجددا".