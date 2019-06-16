كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عملية مشتركة لجيشا الهند وميانمار تستهدف المتشددين على طول الحدود والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفذت جيوش الهند وميانمار عملية منسقة استمرت ثلاثة أسابيع بداية من 16 مايو في المناطق الحدودية لكل منهما، واستهدفت العديد من الجماعات المسلحة العاملة في مانيبور وناغالاند وأسام، حسبما ذكرت مصادر دفاعية اليوم الأحد.

تم تنفيذ المرحلة الأولى من "عملية الشروق" منذ ثلاثة أشهر على طول الحدود بين الهند وميانمار، والتي تم خلالها خرق عدد من معسكرات الجماعات المسلحة المتمركزة في الشمال الشرقي، حسبما أورد موقع "news18" الهندي.

قالت المصادر خلال "عملية الشروق 2"، إن الجيوش قامت بالتنسيق مع بعضها البعض لكسر معسكرات الجماعات المسلحة.

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وأضافت المصادر، أن ما لا يقل عن ستة وعشرين مسلحًا ينتمون إلى هذه الجماعات تم اعتقالهم وتدمير العديد من معسكراتهم خلال العملية.

وأشارت المصادر، إلى أن الجانبين قد يطلقان المرحلة الثالثة من العملية، اعتمادًا على مدخلات المخابرات والوضع الأرضي. وإلى جانب الجيش الهندي، كانت قوات من بنادق آسام جزءًا من العملية.