كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ناشطو هونج كونج يحثون الشعب على الإضراب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالب نشطاء هونج كونج، الشعب، على دعم إضرابات العمال والمدرسين والطلاب يوم الاثنين.

وقالت بوني لونغ وقادة آخرون من جبهة حقوق الإنسان المدنية المؤيدة للديمقراطية: "ستواصل النقابات والمعلمين وغيرهم خططًا لإضراب يوم الاثنين كجزء من الحملة ضد مشروع قانون تسليم المتهمين".

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وأضافت: "نشجع جميع الناس على مواصلة الحملة".

تأتي هذه الدعوة، في الوقت الذي يحتشد فيه سكان هونج كونج في مسيرة عبر وسط المدينة اليوم الأحد للاحتجاج على خطة الحكومة لسن قانون تسليم المجرمين.

من جانبها، قالت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج إنها تعلق الاقتراح.. لكن المعارضين يريدونها أن تتخلى عنه نهائيا.