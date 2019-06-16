جاستين بيبر:”هذا ما سيحصل لو قبل توم كروزي القتال ضدي”

قال الفنان “جاستين بيبر” إن التحدي، الذي أعلنه لقتال “توم كروز”، مجرد تغريدة عشوائية، موضحا أنه كان سينهزم أمامه لا محال، لو قبل التحدي.

وصرح “جاستن بيبر” لموقع” TMZ” أن تغريدته، التي نشرها، خلال الأسبوع الجاري، مجرد تغريدة عشوائية، مضيفا:” أنا أفعل ذلك أحيانا.. أظن أنه سيبرحني ضربا لو تقاتلنا، لديه قوة جسمانية مثيرة للإعجاب”.

وتناقلت كبريات الصحف العالمية خبر تحدي “بيبير” لـ”توم كروز” على حلبة القتال، وذلك بعد أن انتشرت التغريدة بشكل كبير إلى درجة أن الملاكم “كونور ماكغريغور” وعد بتنظيم شركته للقاء لو قبل “كروز” التحدي.

ولم يتفاعل “توم كروز” مع التحدي، الذي وجهه إليه “بيبر”، عبر تغريدة نشرها على “تويتر”، وقال: “أريد أن أتحدى توم كروز في قتال في حلبة القتال. توم، لو لم تقبل التحدي فأنت خائف، ولن تمحو ذلك العار ما حييت. مَن مستعد للمراهنة على القتال”.