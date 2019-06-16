بسبب شعار الحمامة.. استقلالي ينتقض في وجه نزار بركة -فيديو

فيديو: يونس الميموني

عبر أحد الاستقلاليين، أمس السبت، بطنجة، خلال الندوة التي نظمها حزب الاستقلال بقاعة أحمد بوكماخ، عن استيائه لوجود رمز الحمامة في رايات صغيرة تم توزيعها على الحاضرين.

وصب منخرط الحزب، غضبه على اللجنة المنظمة للنشاط الذي خلد فيه الاستقلاليون الذكرى الخامسة والأربعون لرحيل علال الفاسي تحت شعار الفكر المقاصدي والنموذج التنموي الجديد.

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ودافع الشخص ذاته عن شعار حزبه قائلا: “نحن في الاستقلال ماشي في حزب الحمامة” في إشارة منه إلى وجود رمز حزب التجمع الوطني للأحرار في الرايات التي تم توزيعها.

وفور وقوع الموقف، تدخلت اللجنة المنظمة وقامت بمرافقة الإستقالي إلى خارج القاعة، فيما تم منع الصحفيين من الخروج من الباب ذاته، بسبب تلقي اللجنة المنظمة أمرا من مسؤولين حزبيين بعدم خروج أي شخص من القاعة.