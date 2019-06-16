“الهاكا” تنذر قنوات مغربية بسبب إشهار تلفزي يطبع مع الالتحاق بمناطق تضم منظمات إرهابية!

وجهت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، نهاية الأسبوع الجاري، إنذارا إلى القنوات التلفزية المغربية، بسبب مقطع إشهاري بثته خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان، قالت إنه يشكل تطبيعا مع فعل الالتحاق بأماكن تضم تنظيمات إرهابية.

وقالت الهيأة إن قنوات التلفزة العمومية المغربية بثت، ما بين 9 و13 من شهر ماي الماضي، وصلة إشهارية خاصة بشركة الاتصالات”Orange”، تضم مقطعا غنائيا بالعبارات التالية: “ندير السلفي مع عمار ونعيط لولد عيشة واخا يكون في قندهار”.

واعتبر المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري أن تضمن هذه الوصلة الإشهارية في أحد مشاهدها صورا لمجموعة من الشباب بزي عبارة عن جلابيب قصيرة ضمنهم شاب ملتح، مرفوقة بالعبارات المذكورة، ما يحيل، نظرا إلى عناصر المشهد هذه، إلى تواصل هاتفي طبيعي بأحد أبناء الحي الموجود في منطقة قندهار الأفغانية.

وقال المجلس ذاته إن البعد الرمزي لهذه الإحالة الجغرافية -قندهار-، ولهيأة شخوص المشهد المذكور، إضافة إلى الإحالة الضمنية على ظاهرة التحاق بعض الشباب، المستقطب، بتنظيمات محظورة، من شأنه وإن لم يكن حثا صريحا، أن يشكل تطبيعا عن طريق الفكاهة، مع فعل الالتحاق بكيانات، ومناطق تشتهر بكونها مراكز تنظيمات مصنفة على أنها إرهابية، ما يجعل هذا المضمون، حسب المصدر ذاته، لا يحترم المقتضيات القانونية، والتنظيمية الجاري بها العمل، لاسيما تلك المتعلقة بالالتزامات الأخلاقية العامة.

وبعد توجيه طلب توضيحات بهذا الخصوص إلى كل من الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة، والقناة الثانية، وميدي1 تيفي، بتاريخ 20 ماي الماضي، قرر المجلس بتاريخ 14يونيو الجاري توجيه إنذار للمتعهدين الثلاثة، مع نشره في الجريدة الرسمية.