لاعب تنزاني وآخر كونغولي.. الدفاع الجديدي يعقد ثالث صفقاته الصيفية

أعلن نادي الدفاع الحسني الجديدي لكرة القدم، تعاقده مع محترفين اثنين، من أجل تعزيز صفوف الفريق العام المقبل.
ويتعلق الأمر بـ”نيكسون كيباباغي”، لاعب منتخب تنزانيا الأولمبي، ذو الـ “19” ربيعا، والذي وقع رفقة الفريق الدكالي عقدا يمتد لأربع سنوات قادما إليه من فريق متيبوا شوغار التانزاني.
وحسب الموقع الرسمي للفريق الدكالي، فإن ” “نيكسون” يعتبر من بين اللاعبين المهاريين في الرواق الأيسر، حيث حمل قميص منتخب بلاده في عدة مناسبات و تمكن من التسجيل رفقة الكتيبة التنزانية لأقل من 17 سنة 30 هدف، بالإضافة إلى تسجيله 10 أهداف مع منتخب تنزانيا لأقل من 20 سنة”.
كما تعاقد الفريق الجديدي مع متوسط ميدان المنتخب الكونغولي لأقل من 23 سنة “إفاسو افانغو جوهنتان” قادما إليه من فريق “أس نيوكي”.
صاحب الـ20 سنة وقع على عقد يمتد لأربع مواسم رفقة القلعة الدكالية .
وبهذه الصفقة، يكون فريق الدفاع الحسني الجديدي قد أبرم تعاقده الثالث خلال هذا الميركاتو الصيفي، بعدما ضم الأسبوع الماضي، الدولي الكونغولي ريكي تولينغي.
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