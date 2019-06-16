شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن هانت: بريطانيا “شبه متأكدة” أن إيران خلف هجوم الناقلتين والان مع التفاصيل

الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 1:27 مساءً, 16 يونيو 2019 م المناطق - وكالات قال وزير الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، إن بلاده “شبه متأكدة” أن إيران خلف هجوم الناقلتين، مضيفاً: “تقييمنا الاستخباراتي يشير إلى أن إيران تقف خلف هجوم الناقلتين”.

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