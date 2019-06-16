ترامب عن "نيويورك تايمز": خائنة فاشلة يائسة

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صحيفة "نيويورك تايمز" بارتكاب "عمل قد يرتقي إلى الخيانة" بنشرها معلومات حول مضاعفة واشنطن عمليات الاختراق الإلكترونية لشبكة الكهرباء الروسية.

وقال ترامب في تغريدة: "هل تصدقون أن نيويورك تايمز الفاشلة نشرت مقالا يفيد بأن الولايات المتحدة تكثف بشكل كبير الهجمات الإلكترونية على روسيا".

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وتابع "هذا عمل قد يرتقي إلى الخيانة من قبل صحيفة كانت عظيمة فيما مضى تسعى يائسة لقصة، أي قصة، حتى لو كانت تضر ببلادنا"، مؤكدا "هذا خطأ" مرددا اتهاماته للصحفيين بأنهم "أعداء للشعب".

وكانت الصحيفة قد ذكرت أن الحكومة الأمريكية كثفت عمليات الاختراق المعلوماتية لشبكة الكهرباء وأهداف أخرى في روسيا لتوجيه تحذير لموسكو التي يشتبه بأنها تشن حملة قرصنة معلوماتية في الولايات المتحدة والمتهمة بالتدخل في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، واستعدادا لشن هجوم إلكتروني محتمل في حال نشوب نزاع كبير بين البلدين.

ونقلت عن مسؤولين أمريكيين أنه لم يتم إطلاع ترامب على تفاصيل هذه العمليات؛ إذ تتردد وزارة الدفاع وأجهزة الاستخبارات في إطلاعه على العمليات الجارية ضد روسيا "خوفا من رد فعله، ومن احتمال أن يبطل الأمر أو يبحثه ربما مع مسؤولين أجانب".

ولفتت "نيويورك تايمز" إلى أن مسؤولين بمجلس الأمن القومي لم يبدوا مخاوف أمنية حيال كشف تلك المعلومات، ما يشير إلى أن القصد من بعض عمليات الاختراق أن يعلم بها الروس.