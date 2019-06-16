رئيس "ميونيخ للأمن" يدعو لنشر "مهمة" أوروبية في الخليج

دعا رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن، فولغانغ أشينغر، الأحد، إلى إرسال مهمة أوروبية لمراقبة الملاحة في الخليج العربي وخليج عمان، وحماية السفن المارة فيه، بعد الهجمات الإرهابية الأخيرة.

وفي تصريحات مقتضبة لصحيفة "بيلد" الألمانية، قال الدبلوماسي الألماني المخضرم: "لابد أن يدرس الاتحاد الأوروبي نشر مهمة أوروبية لمراقبة الملاحة وحماية السفن في منطقة الخليج".

وتابع: "لقد أظهر الاتحاد الأوروبي من خلال نجاحه في السنوات الماضية في تأمين الملاحة في القرن الأفريقي ومكافحة القرصنة، أنه قادر على مراقبة وحماية الملاحة في الخليج".

ووفق الصحيفة ذاتها، فإن الداخلية الألمانية تعكف في الوقت الحالي على فحص مدى الخطر الذي يهدد السفن الألمانية العابرة في الخليج.





Advertisements

ونقلت الصحيفة أيضا عن وزيرة الدفاع الألمانية أرسولا فون دير لاين، قولها: "الأسطول الألماني لا يملك حاليا أي سفن في منطقة الخليج، لكن الوضع هناك يسبب لنا الكثير من القلق".

وتابعت: "في ضوء الوضع المتفجر عقب الهجمات الأخيرة، يجب أن نكون مستعدين لنزع فتيل التصعيد والتعامل بحكمة".

وتعرضت ناقلتان، في وقت سابق، الخميس، لهجوم في خليج عمان؛ الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.





وتأتي الهجمات التي وقعت على بُعد نحو 45 كم (25 ميلا) قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تحذر فيه واشنطن طهران من أي أعمال عدائية تهدد الملاحة الدولية.

ويعد مؤتمر ميونيخ للأمن الذي يعقد بشكل سنوي، منذ ستينيات القرن الماضي، أهم ملتقى أمني للقادة والسياسيين والخبراء في العالم.