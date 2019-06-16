مباحثات إماراتية يابانية للتعاون العسكري المشترك

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بحث الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، الأحد، مع الفريق كوجي يامازاكي رئيس أركان القوات اليابانية المشتركة، التعاون المشترك بين البلدين في المجالات والشؤون الدفاعية والعسكرية.



جاء ذلك خلال استقبال الفريق الركن الرميثي لنظيره الياباني والوفد المرافق له الذي يزور الإمارات حاليا.





واستعرض الجانبان، خلال اللقاء الذي عقد في مقر القيادة العامة للقوات المسلحة الإماراتية وحضره عدد من كبار الضباط، التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك وأهمية تعزيز هذا التعاون بما يخدم المصالح المتبادلة لهما.