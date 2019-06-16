صحيفة: قطر تدعم حماس بأموال جديدة بعد موافقة إسرائيل

أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن المبعوث القطري إلى غزة محمد العمادي سيدخل القطاع اليوم الأحد مع دفعة جديدة من الأموال، بعدما تأخر وصوله بسبب المحادثات المستمرة مع مسؤولين إسرائيليين على اتفاق وقف النار الهش مع حركة حماس.

وكانت وسائل إعلام فلسطينية أفادت السبت أن بعثة قطرية برئاسة العمادي ستصل الأحد إلى غزة لإجراء محادثات مع قادة حماس، بعدما كان مقرراً وصولها السبت.

وبثت القناة الـ 13 في التلفزيون الإسرائيلي أن البعثة القطرية ستحمل معها دفعة جديدة من الأموال القطرية وستطلع قادة حماس على التطورات المتعلقة بالاتفاق مع الإسرائيليين.

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وكانت تقارير أفادت أن إسرائيل طالبت بمعاودة المحادثات مع حماس على إعادة جثث جنود إسرائيليين مقابل إعادة الهدوء إلى غزة. وقالت القناة الـ13 إن حماس رفضت الطلب.

ويعتقد أن حماس تحتفظ بجثتي الجنديين أورون شاول وهادار غولدين الذين قتلا في العملية الإسرائيلية في القطاع عام 2014. كذلك، تحتجز حماس الإسرائيليين عبيرة منغيستو وهشام السيد.

وقالت "جيروزاليم بوست" إن المبعوث الأممي إلى الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف يعمل على منع مزيد من التصعيد في الوضع بين إسرائيل وحماس. ويعتقد أنه نقل رسالة من حماس إلى إسرائيل مفادها أن الحركة تحمل الدولة العبرية مسؤولية كاملة عن أي تصعيد مستقبلي، مجادلة بأن إسرائيل لا تلتزم الجزء المتعلق بها من اتفاق وقف النار غير الرسمي. وأبلغ ملادينوف حماس أن إسرائيل مهتمة بالحفاظ على الهدوء.