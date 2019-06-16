أسرى فلسطينيون يبدأون إضراباً عن الطعام

بدأ أسرى سجن "عسقلان"، اليوم الأحد، بإضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجاً على الظروف المعيشية الصعبة التي تنتهجها إدارة السجن بحقهم.

وقال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، إن "الإضراب يأتي للمطالبة بتحسين الظروف المعيشية للأسرى، وزيادة وقت الفورة، ووقف الاقتحامات الليلية، وإعادة ممثل المعتقل المبعد، وإنهاء كافة المظاهر القاهرة والصعبة التي يواجهها ذوو الأسرى أثناء الزيارة".

وأشار، في تصريح لوكالة الأنباء الفلسطينية، وفا، إلى أن "وحدات القمع الخاصة الاسرائيلية اقتحمت السجن الذي يقبع فيه 44 أسيراً أول أمس بعد منتصف الليل، ونكلت بالأسرى، وحطمت أغراضهم الخاصة".