مثول وزير المالية الجزائري الأسبق أمام المحكمة العليا بتهمة الفساد



الجزائر (رويترز) - اذاع التلفزيون الرسمي للجزائر أن وزير المالية الجزائري الأسبق كريم جودي يمثل أمام المحكمة العليا يوم الأحد للرد على أسئلة عن اتهامات بالفساد. وقالت قناة النهار إنه مثل أمام قاضي التحقيق.

ينضم جودي لمجموعة من كبار الشخصيات التي تواجه تحقيقات منذ اندلاع احتجاجات هذا العام تطالب برحيل النخبة الحاكمة، الا انه لم توجه اتهامات رسمية له بعد.



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