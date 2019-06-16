مستقبل أفغانستان غير المحدد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تحليل
أفغانستان كدولة وأمة ، لها تاريخ جديد . ولكن الأرض ، تاريخياً هي واحدة من أقدم البلدان في العالم . لقد كانت أفغانستان موقع الحضارة العظيمة في العالم باعتبارها واحدة من أهم المراكز التجارية في العصر القديم بسبب طريق الحرير .
لقد لعب هذا الموقف الجيوسياسي والجغرافي السياسي لأفغانستان دورًا مهمًا في تشكيل الثقافات والحضارات الكبيرة مثل إيران واليونان وبلاد ما بين النهرين والهند .
منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي ، عانت أفغانستان من الحرب الأهلية و احتلتها حكومات أجنبية مثل الغزو السوفيتي عام 1979 والغزو الأمريكي في أكتوبر 2001 ، والذي أدى إلى الإطاحة بحكومة طالبان . ولكن بعد هذه الاعتداءات تعيد أفغانستان الآن إعادة البناء ببطء بدعم من المجتمع الدولي ، بينما تعمل مع طالبان . ولكن لأسباب مهمة ومؤثرة لانخفاض سرعة إعادة الإعمار في النزاعات السياسية ، وانعدام التنسيق وانعدام السلطة في صنع القرار والنظام التنفيذي للهياكل السياسية والإدارية لهذا البلد الذي مزقته الحرب ، يمكن الإشارة إلى أن آثارها على الانتخابات الرئاسية المقبلة في أفغانستان واضحة تمامًا .
الانتخابات الرئاسية هي ثالث انتخابات رئاسية في أفغانستان تجرى عام 2019 . أجّل مسؤولو لجنة الانتخابات الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية . كان من المقرر إجراء الانتخابات فی یولیو ولکن قرروا عقدها في سبتمبر .
كان من المقرر أن تبدأ الانتخابات الرئاسية في 20 أبريل ، ولكن بسبب المخاوف الأمنية وعدم الاستعداد ، تم التأجيل ل 20 يوليو ، أعلنت لجنة الانتخابات الأفغانية عن موعد الانتخابات الرئاسية في 28 سبتمبر . كان لأفغانستان هياكل سياسية مختلفة خلال العقود القليلة الماضية . كان يحكمها النظام الملكي حتى عام 1973 ، لكن مع انقلاب داوود خان الذي وقع في ذلك العام أصبحت الحكومة جمهورية . منذ عام 1990 فصاعدًا و مع انتصار المجاهدين ، تم تأسيس أنظمة جمهوريّة إسلامية . بعد سيطرة الحكومة على طالبان في عام 1996 ، لم تقدم طالبان هيكلًا محددًا جيدًا بما يتماشى مع إدارة البلاد لكنه أعلن أنه سيدير البلاد وفقًا لقوانين الشريعة . في 17 نوفمبر 2001 ، انهارت حكومة طالبان بعد قمة بون في ديسمبر 2001 ، و وصلت الحكومة الأفغانية الجديدة إلى السلطه .
بعد الغزو الأمريكي في ديسمبر 2001 ، والذي أدى إلى الإطاحة بنظام طالبان في أفغانستان ، استضافت مدينة بون بألمانيا مؤتمراً اجتمع فيه القادة الأفغان لاختيار زعيم الحكومة الأفغانية المؤقتة . في مؤتمر بون ، تم انتخاب كرزاي رئيسا وكذلك تم إنشاء اتفاقية كخارطة طريق لكن منذ عام 2001 ، أصبحت دولة سياسية مضطربة في الهيكل التشغيلي لأفغانستان .
المحللون لديهم الكثير من الأسباب لهذه العيوب لكنهم يتفقون على عاملين رئيسيين ، الأول هو الافتقار إلى المشاركة العادلة وتقسيم المواقف بين جميع الأعراق ، فضلاً عن الفرق في هيكل الحكم والأحزاب السياسية. وهناك العديد من المشكلات في النظام الانتخابي كسبب ثان.
في أفغانستان ، بعد اتفاق بون في عام 2001 ، وتشكيل حكومة جديدة ، وصل عدد الأحزاب المسجلة لدى وزارة العدل الأفغانية إلى 110 . في أفغانستان ، لا تملك الأحزاب السياسية منظمة حزبية منتظمة ومعظم الأحزاب التي تشكل الرياح الموسمية ليس لها الكثير في الحياة السياسية في أفغانستان ، باستثناء بعض الأحزاب الكبيرة . الأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ، والتي لها تأثير كبير على اختيار الزعيم للبلاد . والانتقال الديمقراطي للسلطة من المجموعة الحاكمة إلى مجموعة أخرى يمكن أن تلعب دوراً .
أهم الأحزاب السياسية تشمل جمهورية أفغانستان الإسلامية ، الحزب الإسلامي في أفغانستان والحركة الإسلامية في أفغانستان وحزب الوحدة الإسلامية في أفغانستان والحركة الإسلامية في أفغانستان كأحزاب مؤثرة في الساحة السياسية ، تنشط خلال الأحداث الانتخابية وتشكيل الحكومة في البلاد . مع نهاية عملية الانتخابات الرئاسية ، بدأت التكهنات بالفرصة الأولى للفوز بالانتخابات ودخول القصر الرئاسي . لكن ما سيكون اسم حزب الرئيس الفائز مرتبط جزئيًا بنتيجة محادثات السلام الأفغانية .
في النهاية ، يمكن القول إن جميع الناشطين السياسيين في أفغانستان تقريبًا ، الذين تعبوا من أربعة عقود من الصراع ، توصلوا إلى تفاهم مشترك من خلال قصر أوزانها على الفريق الانتخابي فقط . لذلك ، كلما اقتربنا من الانتخابات الرئاسية المقبلة ، سيتم استخدام الكلمات لزيادة حجم السلطة السياسية . لكن حتى إعلان نتائج الانتخابات ، لا يمكن لأي حزب إثبات ادعائه بالسلطة الاجتماعية .
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