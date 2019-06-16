إدانة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي باستغلال المال العام

دانت ​محكمة​ إسرائيلية زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي ​بنيامين نتانياهو​ بالاحتيال واستخدام أموال ​الدولة​ لدفع أثمان وجبات طعام، وذلك في إطار صفقة اعتراف بالتهم الموجهة إليها. وأدينت ​سارة نتانياهو​ باستغلال خطأ ارتكبه شخص آخر، في إطار قضية اتهمت فيها سارة نتانياهو في حزيران 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها أموال الدولة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

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