سفير بريطانيا ينفي استدعاءه من قبل السلطات الإيرانية

نفى ​السفير البريطاني​ لدى ​إيران​ روب ماكير، في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي أن تكون ​وزارة الخارجية الإيرانية​ استدعته، قائلا: "أمر مثير للاهتمام وخبر جديد بالنسبة إلي.

وأضاف "طلبت اجتماعًا عاجلاً مع وزارة الخارجية بالأمس وتم ذلك. لم تتم أي استدعاءات. بالطبع، لو أنه تم استدعائي رسميًا فسأستجيب كما يفعل جميع السفراء".

وكانت وزارة الخارجية الإيرانية أعلنت في بيان أنها استدعته على خلفية اتهامات حكومته للجمهورية الإسلامية، بالهجوم على ناقلتي نفط في بحر عمان، مشيرة الى أن رئيس الشؤون الأوروبية لديها محمود بريماني التقى ماكير و"احتج بشدة على مواقف ​الحكومة البريطانية​ غير المقبولة والمعادية لإيران".