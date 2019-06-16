أشار امين سر تكتل ​الجمهورية القوية​ النائب السابق ​فادي كرم​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى ان "تأخير تشكيل مجلس ادارة للكهرباء وهيئة ناظمة يدعونا للشك بالتزامكم ب​خطة الكهرباء​، فهل هو محاولة متعمدة لافشال نقاط الاصلاح التي فرضناها عليكم في ​قطاع الكهرباء​؟ عن اي تخفيض عجز تتكلمون ان لم تلتزموا بخفض الهدر في الكهرباء؟ سنحمل المسؤوليات".

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كانت هذه تفاصيل خبر كرم: عن اي تخفيض عجز تتكلمون ان لم تلتزموا بخفض الهدر في الكهرباء؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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