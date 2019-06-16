طعمة: زيارة وفد مجلس الشورى السعودي سيكون لها مردودها الإيجابي على كل الصعد

أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​نعمة طعمة​ في بيان، إلى أنّ اجتماع اللجنة البرلمانية برئاسة رئيس ​الحكومة​ السابق ​تمام سلام​ والمعنية بالعلاقات ال​لبنان​ية – ​السعودية​، اتسم بروحية عالية من ​النقاش​ وتبادل الأفكار والإيجابية في مقاربة هذه العلاقة الوطيدة والتاريخية بين لبنان والمملكة، لافتًا إلى أنّ اجتماع اللجنة جاء في توقيت مفصلي إزاء ما تتعرّض له المملكة من حملات من قبل البعض في لبنان والتي من الطبيعي لا تُعبّر عن الغالبية من اللبنانيين الذين يكنّون للسعودية كل التقدير والامتنان لتقديماتها وعطاءاتها للبنان، إضافةً أنّ اجتماع اللجنة تزامن مع ما تتعرضه له السعودية من أعمال إرهابية وعدوان مدان طاول مطار أبها وما سبقه من التعرض لمنشآت حيوية في ​الرياض​، لافتًا إلى أنّ الاتجاه السائد إن في اللجنة أو على مستوى ​الدولة​ والحكومة و​المجلس النيابي​ يصب في إطار تفعيل العلاقة بين البلدين على كافة المستويات".

وأكّد النائب طعمة أنّ "زيارة وفد ​مجلس الشورى السعودي​ إلى لبنان الأسبوع الحالي، لدليل على عمق ومستوى العلاقة الوثيقة بين البلدين ويأتي في ظروف استثنائية على المستويين الداخلي والإقليمي، والزيارة سيكون لها مردودها الإيجابي على كل الصعد، إضافةً إلى أنّ ثمة رزمةَ مشاريع ومذكرة تفاهم بين الحكومتين اللبنانية والسعودية في سياق دعم المملكة للبنان وتواصل دائم من خلال مجلس العمل اللبناني – السعودي الذي ينعقد باستمرار لتطوير العلاقة بين البلدين".