باسيل من حربا: يجب أن نفكر بكيفية ربط قرانا بدروب القداسة

لفت رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية ​جبران باسيل​، في كلمة له من وادي حربا خلال جولته في ​البترون​، الى "أننا يجب أن نفكر بكيفية ربط قرانا بدروب القداسة، كيف نربطها من قرية تحوم الى درب الرفقا ومن فغال ومن سمار جيبل الى درب الرفقا"، مشيرا الى أنه "عندما نصل قرانا بدروب القداسة تصبح زيارتهم سهلة، كما يجب أن نعمل على ترميم المغاور والمعابد والمناسك".

وشدد باسيل على أنه "لدينا ايمان بهذا البلد بأن نعمل وننجز وأهم شيء أن هذا التاريخ على مر السنوات رسم بتضحيات ودماء وايمان، ومن المهم أن يأتي من سيكمل هذا المسار"، معتبرا أن "كل عمل عام إذا تم تحزبيه يفقد قيمته، ولكن كل عمل عام لا يبدأ لا بمبادرة خاصة، ولا يجب أن يكون هناك عقدة لدى أحد من هذا الموضوع، ويجب أن نفتخر ب​الشباب​ الذين يعملون".

وكان باسيل كتي في تصريح عبر وسائل التواصل الإجتماعي: "مبارح كنا على درب الحدشيتي، واليوم على درب رفقا وبكرا انشاالله على درب شربل وانشالله كل دروبنا تكون دروب ايمان بارضنا وبوطنا".