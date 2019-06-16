الجميل:لن نسمح لأحد بأن يمس بمصالحة الجبل لأنها العامود الفقري لمستقبل هذا البلد

أكد رئيس حزب الكتائب سامي الجميل في كلمة له خلال جولته في ​الشوف​ أنه "لا نخاف من العيش المشترك ومد اليد والتعاون من أجل ​لبنان​، نحن قدمنا آلاف الشهداء كي نكون أوفياء لهذا الوطن ولن نخاف من أحد وهذا الكلام مرفوض وأتينا إلى الشوف لنؤكد ان المصالحة لا شيء يمكن ان يمس بها هذه المصالحة مصالحة الناس والتاريخ ولن نسمح لأحد بأن يمس بها لأنها العامود الفقري لمستقبل هذا البلد".

وتوجه إلى كل من يستغل الشعارات الطائفية والمزايدات لتبرير جميع أنواع الارتكابات وتبرير الفشل بادارة البلد وانتهاك سيادته وفرض دولة القانون، قائلا: "هذا الفشل يحمله كل اللبنانيين، من يتم انتهاك حقوقه هو ​الانسان​ الجيد بهذا البلد الذي ينتمي لحميع ​الطوائف​، هذا الذي يتم انتهاك حقوقه، هذا الانسان الذي يعمل ليلا نهارا ليطعم أولاده ولا أحد ينظر إليه". وأضاف " كفى مزايدات تفضّلوا وابنوا بلدًا يحافظ على المسيحي والمسلم، احترموا القانون والدستور وشباب لبنان وأمّنوا لهم الامكانية للبقاء في البلد لبناء حياتهم ومستقبلهم هنا".

وقال: " اكرر تمسكنا بالمصالحة، والعيش المشترك هو العمود الفقري وعليه بُني لبنان وهو خط احمر بالنسبة لنا يتخطى كل الخلافات السياسية والحسابات الصغيرة ولا يجوز من اجل اي مزايدة المس بالعيش المشترك في الجبل". اكرر تمسكنا بالمصالحة، والعيش المشترك هو العمود الفقري وعليه بُني لبنان وهو خط احمر بالنسبة لنا يتخطى كل الخلافات السياسية والحسابات الصغيرة ولا يجوز من اجل اي مزايدة المس بالعيش المشترك في الجبل"، مشددا على ان " السلطة لن تغرينا والشعارات الفارغة لن تزيحنا عن قناعاتنا".