أبو زيد: المطلوب اليوم قبل الغد عودة النازحين وإنجاح المبادرة الروسية

أشار النائب السابق ​أمل أبو زيد​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه" آثرنا دائماً الابتعاد عن السجالات حرصاً على الهدوء وعلى المصلحة الوطنية...ولكن أن ينبري أي طرف للرد كل مرة يدعو فيها ​التيار الوطني الحر​ لاعادة ​النازحين السوريين​ الى بلدهم فهذا يثير علامات استفهام كبيرة حول الأدوار المطلوبة من هذا الطرف أو ذاك والأثمان المدفوعة لابقاء هذه القنبلة الموقوتة داخل الاراضي اللبنانية؟!". واضاف " إسمحوا لنا... إن مؤتمر البلديات ليس مؤتمراً عنصرياً وان مخاطبة رؤساء البلديات ليس فيها خلط في المواقع، وكي لا تزيد الاحقاد ولا تصبح ​الدولة اللبنانية​ " دولة كل من إيدو إلو " المطلوب اليوم قبل الغد عودة النازحين وإنجاح المبادرة الروسية ".

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