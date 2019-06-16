دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب علي خريس الى "بناء دولة بعيدة عن الطائفية والمذهبية، لان العدو ينطلق من مشروع فرق تسد"، مشيرا الى أن "الأساس هو بالعودة الى مشروع الامام السيد موسى الصدر ببناء الدولة المدنية والغاء الطائفية السياسية".
واعتبر خريس في احتفال تأبيني في حسينية بلدة معروب أن "البعض لا زال يسعى لتكريس اللغة الطائفية والمذهبية"، لافتا الى "أننا في كتلة التنمية والتحرير حين نطرح مشروع انتخابي لالغاء الطائفية السياسية ليكون لبنان دائرة واحدة نريد ان ينصهر لبنان بجميع ابنائه، واذا هذا المشروع ولد ميتا بحسب ما قال البعض، ما يعني ان هناك من لا يريد بناء مؤسسات بعيدا عن الطائفية والمذهبية".
وفي ذكرى الاجتياح الاسرائيلي لبيروت عام 1982، قال خريس "باشهر قليلة بنينا مقاومة تعتمد بشكل اساسي على الايمان بالله في مواجهة العدو، وقد اعتمدنا على وطنيتنا وايماننا الوطني الخالص، وقد غيرنا التاريخ ليصبح الجيش الذي لا يقهر يخرج مذلولا من ارضنا"، مضيفا: "نحن اليوم في العام 2019 وبفضل المقاومة والتضحيات والشهداء والجرحى نحن ننعم بامن وامان واستقرار على المستوى الوطني العام".
كانت هذه تفاصيل خبر خريس: هناك من لا يريد بناء مؤسسات بعيدا عن الطائفية والمذهبية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.