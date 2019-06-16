خريس: هناك من لا يريد بناء مؤسسات بعيدا عن الطائفية والمذهبية

دعا عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​علي خريس​ الى "بناء دولة بعيدة عن الطائفية والمذهبية، لان العدو ينطلق من مشروع فرق تسد"، مشيرا الى أن "الأساس هو بالعودة الى مشروع الامام السيد ​موسى الصدر​ ببناء ​الدولة المدنية​ و​الغاء الطائفية​ السياسية".

واعتبر خريس في احتفال تأبيني في حسينية ​بلدة معروب​ أن "البعض لا زال يسعى لتكريس ​اللغة​ الطائفية والمذهبية"، لافتا الى "أننا في ​كتلة التنمية والتحرير​ حين نطرح مشروع انتخابي لالغاء الطائفية السياسية ليكون ​لبنان​ دائرة واحدة نريد ان ينصهر لبنان بجميع ابنائه، واذا هذا المشروع ولد ميتا بحسب ما قال البعض، ما يعني ان هناك من لا يريد بناء مؤسسات بعيدا عن الطائفية والمذهبية".

وفي ذكرى الاجتياح الاسرائيلي ل​بيروت​ عام 1982، قال خريس "باشهر قليلة بنينا مقاومة تعتمد بشكل اساسي على الايمان بالله في مواجهة العدو، وقد اعتمدنا على وطنيتنا وايماننا الوطني الخالص، وقد غيرنا التاريخ ليصبح ​الجيش​ الذي لا يقهر يخرج مذلولا من ارضنا"، مضيفا: "نحن اليوم في العام 2019 وبفضل ​المقاومة​ والتضحيات والشهداء والجرحى نحن ننعم بامن وامان واستقرار على المستوى الوطني العام".