بدء جولة جبران باسيل البترونية

استهل وزير الخارجية والمغتربين ​جبران باسيل​ جولته البترونية، باجتماع حضره منسقو الهيئات المحلية السابقين والمقترحين في هيئة ومجلس ​القضاء​ واللجنة القطاعية في بترونيات . بعدها تناول الجميع الفطور، ثم توجه باسيل يرافقه منسق القضاء نجم خطار، منسق الدائرة طوني نجم مع حشد كبير من المناصرين الى وادي حربا في تحوم .

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