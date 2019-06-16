افتتاح فرع لحزب الكتائب في منطقة الرميلة

افتتح رئيس ​حزب الكتائب​ النائب ​سامي الجميل​ فرعا لحزب الكتائب في منطقة الرميلة. وكان الجميل قد شارك مع عقيلته والوفد الكتائبي المرافق له في القداس الالهي في كنيسة ما انطونيوس في الرميلة، والتقى رئيس البلدية والأعضاء والمخاتير وفعاليات البلدة.

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