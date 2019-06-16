الصايغ: أهلنا في الجرد أثبتوا مرة جديدة وعيهم لمصالح وخير منطقتهم

أشار عضو ​اللقاء الديمقراطي​ النائب ​فيصل الصايغ​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "مرةً جديدة، وكما كان متوقعاً، أثبت أهلنا في الجرد الأبي وعيهم لمصالح وخير منطقتهم، فجاءت الدعوة إلى التظاهر والتجمع تأييداً لمعمل الفتوش هزيلة، رغم محاولات تبرير دوافعها.. وبذلك أكدت بيئتنا الحاضنة مشكورةً ثقتها ب​القيادة​ الحكيمة للمختارة، وجددت ولاءها للزعامة التي حفظت الكرامة وصانت الأرض والعرض في أحلك الظروف.. فتحيةً لكل الأوفياء الشرفاء".

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