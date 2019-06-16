النشرة: وقفة تضامنية أمام مركز الرحمة الطبي بذكرى مرور أسبوع على إغتيال الجرار

أفاد مراسل "​النشرة​" في ​حاصبيا​ أنه بمناسبة مرور أسبوع على إغتيال مدير العلاقات العامة في ​الجماعة الإسلامية​ ومسؤول ​مركز الرحمة​ الطبي في ​بلدة شبعا​ الشيخ محمد الجرار، نفذ أهالي شبعا بمشاركة وفود وفعاليات شعبية ودينية وإجتماعية ورؤساء بلديات ومخاتير من كافة قرى وبلدات ​العرقوب​ وقفة تضامينة أما المركز الذي كان يديره الجرار، تقدمهم مفتي ​مرجعيون​ وحاصبيا القاضي الشيخ ​حسن دلي​ ورئيس إتحاد بلديات العرقوب ​محمد صعب​.

وكانت كلمات أكدت على شجب الجريمة، وطالبت ​الأجهزة الأمنية​ الإسراع في التحقيق لكشف الفاعلين، وإنزال أشد العقوبات بهم. وإنتهى الإعتصام بالإعلان عن إعادة تشغيل المستوصف وإستقبال جميع المرضى.