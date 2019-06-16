أفاد مراسل "النشرة" في حاصبيا أنه بمناسبة مرور أسبوع على إغتيال مدير العلاقات العامة في الجماعة الإسلامية ومسؤول مركز الرحمة الطبي في بلدة شبعا الشيخ محمد الجرار، نفذ أهالي شبعا بمشاركة وفود وفعاليات شعبية ودينية وإجتماعية ورؤساء بلديات ومخاتير من كافة قرى وبلدات العرقوب وقفة تضامينة أما المركز الذي كان يديره الجرار، تقدمهم مفتي مرجعيون وحاصبيا القاضي الشيخ حسن دلي ورئيس إتحاد بلديات العرقوب محمد صعب.
وكانت كلمات أكدت على شجب الجريمة، وطالبت الأجهزة الأمنية الإسراع في التحقيق لكشف الفاعلين، وإنزال أشد العقوبات بهم. وإنتهى الإعتصام بالإعلان عن إعادة تشغيل المستوصف وإستقبال جميع المرضى.
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: وقفة تضامنية أمام مركز الرحمة الطبي بذكرى مرور أسبوع على إغتيال الجرار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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