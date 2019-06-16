جدل في بريطانيا لاستبعاد وزير الداخلية «المسلم» من مأدبة ترامب

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أعرب وزير الداخلية البريطانى، ساجد جاويد، عن اندهاشه من عدم دعوته إلى حضور مأدبة العشاء الرسمى التى نظمها قصر باكينجهام من أجل الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، خلال زيارته البلاد مطلع الشهر الجارى، واصفاً الأمر بـ«الغريب»، فيما أرجعت وسائل إعلام بريطانية الاستبعاد إلى كونه مسلما وفتور علاقة جاويد برئيسة الوزراء تيريزا ماى وانتقاده العلنى لمواقف ترامب.

أوضح «جاويد» أنه لم يدع لحضور المأدبة على الرغم من حضور العديد من وزراء الحكومة الآخرين، رغم أنه طلب الحضور، بينما نفى مصدر فى «داونينج ستريت» لشبكة أخبار «سكاى نيوز» أن يكون سبب استبعاد جاويد كونه مسلما أو انتقاداته السابقة للرئيس ترامب.

وكان ترامب فى 2017 نشر تغريدات على تويتر لمجموعة «بريطانيا أولاً» اليمينية المتطرفة، فكتب «جاويد»: «إذن تبنى رئيس الولايات المتحدة رؤى تنظيم عنصرى حقير محموم بالكراهية، يكرهنى ويكره كل من هم مثلى» وتابع فى التغريدة نفسها: «هو بالطبع مخطئ وأرفض أن أترك الأمر يمر مرور الكرام دون تعليق».

وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» البريطانية، أنه على الرغم من نفى الحكومة قصد إهانة «جاويد» بعدم دعوته لحضور مأدبة العشاء الرسمية، كان الوزير الكبير الوحيد فى الحكومة الذى لم تتم دعوته، ورجحت أن يكون سبب الاستبعاد فتور علاقته برئيسة وزراء بريطانيا المستقيلة، تريزا ماى، مشيرة إلى أنها كانت ترغب فى الإطاحة به، إلى جانب انتقاده ترامب.

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وتعاطف بعض المسؤولين مع جاويد، ومنهم النائب البرلمانى للحزب المحافظ، جوليان نايت، الذى قال إنه لا يوجد أى مبرر لاستبعاد جاويد، وطالب الحكومة بإصدار «بيان عام» توضح فيه الأسباب بالتفصيل. وعلقت البارونة سايدا وارسى، التى ترأست الحزب المحافظ خلال الفترة من 2010 إلى 2012، عقب لقاء إذاعى لجاويد مع هيئة الإذاعة البريطانية «بى بى سى» حول هذا الاستبعاد، بسخرية قائلة: «سأستخدم عبارة سبق أن قلتها فى 2011: الإسلاموفوبيا اجتازت اختبار مأدبة العشاء».

وقال المتحدث باسم المجلس الإسلامى البريطانى إنه «من المقلق أنه فى الوقت الذى أكد فيه وزيرتا داخلية بريطانيا السابقتين، أمبر راد، وجاكى سميث، أنهما حضرا كل مآدب العشاء الرسمية، يتم استبعاد ساجد جاويد من مأدبة عشاء الدولة على الرغم من حضور 3 وزراء صغار بالحكومة، خاصة أن هذا الاستبعاد يأتى فى مأدبة عشاء لرئيس معروف عنه تبنيه رؤى عنصرية ومناصر للإسلاموفوبيا، ولذا نأمل أن يتم الإعلان ما إذا كان هذا الاستبعاد تم بطلب رسمى أو غير رسمى من الرئيس».

فى المقابل، صرح المتحدث باسم رئاسة الوزراء البريطانية بأن عددا كبيرا من الوزراء أعربوا عن رغبتهم فى حضور المأدبة ولكنهم لم يتمكنوا من الحضور، مضيفاً: «كانت المأدبة رسمية جدا استضافتها ملكة بريطانيا، ولهذا ليس من المناسب أن نعلن من طلب أو لم يطلب الحضور، وكحال أى مأدبة رسمية، لا يتوفر سوى عدد محدود من الدعوات للحكومة». ونقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن متحدث الحكومة قوله إن «رئيسة وزراء بريطانيا تفتخر بأنها عينت جاويد أول وزير داخلية مسلم لبريطانيا».