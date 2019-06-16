تأجيل اجتماع "تضامن النواب" حول معاش تكافل وكرامة إلى الخميس المقبل

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عبد الهادى القصبى، تأجيل اجتماعها الذى كان من المزمع عقده اليوم الأحد لمناقشة 42 طلب إحاطة بشأن توقف معاش تكافل وكرامة للخميس المقبل. ‌ وتشتمل طلبات الإحاطة المقدمة من أعضاء مجلس النواب، ما يتعلق بالوقوف على معايير معاشات التضامن الاجتماعى، وعدم وجود آلية عمل تستطيع استبيان مستحق المعاش من عدمه، بالإضافة إلى شكاوى قطاع المعاشات الخاصة بهم التى يحصلون عليها من وزارة التضامن الاجتماعى. ‌

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