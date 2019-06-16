شكرا لقرائتكم خبر عن غدا .. القومى لحقوق الإنسان يعقد مؤتمر لمناقشة المساعدة القانونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس القومى لحقوق الإنسان مؤتمرا غدا الأثنين حول "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المساعدة القانونية والشكاوي ، وذلك فى أحد فنادق القاهرة ، وبحضور عدد كبير من الحقوقيين وأعضاء المجلس القومى .

ويستهدف المؤتمر تبادل الخبرات والتحديات والمعارف بين المؤسسات الوطنية في موضوعات تطبيق المساعدة القانونية و آليات تناول الشكاوى.

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