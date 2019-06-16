نيوزيلندا..تحذير من حدوث تسونامي إثر زلزال بقوة 4ر7 درجات

أصدرت السلطات النيوزيلندية، اليوم الأحد، تحذيرا من خطر حدوث أمواج مد عال إثر زلزال عنيف بلغت قوته 4ر7 درجات ضرب في عرض البحر، بالقرب من جزر كرمادك، الأرخبيل غير المأهول الواقع في شمال شرق نيوزيلندا.

وبث الدفاع المدني النيوزيلندي هذا التحذير من التسونامي بعد أن أعلن المعهد الأمريكي للمسح الجيولوجي أن زلزالا عنيفا بقوة 4ر7 درجات ضرب في الساعة 10,55 صباحا (22,55 بالتوقيت العالمي السبت)، على عمق 34 كلم وعلى بعد حوالي 928 كيلومترا شمال شرق مدينة تاورانغا النيوزيلندية في الجزيرة الشمالية.

وأوضح الدفاع المدني، أنه من المتوقع حدوث تيارات قوية وخطيرة بشكل غير معتاد وأمواج عالية بالقرب من الشاطئ.