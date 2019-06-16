في أسبوع واحد.. الأمن الإسباني يوقف أكبر شبكة تنشط لتهريب المخدرات

تمكنت الشرطة الإسبانية، هذا الأسبوع، بمضيق جبل طارق، من توقيف أزيد من 60 شخص ينتمون إلى شبكة لتهريب الحشيش تنشط بالجنوب الاسباني.

وقامت السلطات بحجز العديد من الشاحنات والقوارب السريعة والسيارات التي كانت تستعملها في عمليات التهريب من شمال المغرب، إضافة إلى مبلغ مالي مهم.

وبحسب موقع “أوروبا سور” الإسباني، فإن هذه العملية الأمنية، مكنت من حجز 4 قوارب سريعة، و 11 محرك، و 11 سيارة، إضافة إلى مبلغ مالي قدره 75 ألف أورو، بالإضافة إلى 11 ألف لتر من البنزين.

وكانت هذه الشبكة، تنشط في مجال تهريب الحشيش من شمال المغرب إلى الجنوب الإسباني، وتستعمل في عملياتها تجهيزات لوجستية متطورة.