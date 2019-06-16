سفيان كيين يغادر فيرونا و منافسة “شرسة” بين ثنائي “الكالتشيو” لضمه هذا الصيف

قرر سفيان كيين، اللاعب المغربي الشاب، وعميد المنتخب الأولمبي، مغادرة ناديه الإيطالي كييفو فيرونا، بعد نهاية الموسم، وخوض تجربة وتحدي جديد، الموسم المقبل، في فريق أكبر، ممارس بالدوري الإيطالي الممتاز.

وحسب الصحفي الإيطالي الشهير، جيان لوكا ديمارزيو، المتخصص في أخبار المحترفين والانتقالات في الدوري الإيطالي، على موقع الرسمي على الأنترنيت، فإن كيين، قرر بشكل رسمي مغادرة فريقه كييفو، وخوض تجربة أخرى الموسم المقبل.

وشدد المصدر نفسه، أن ناديان من “الكالتشيو” يتنافسان على ضمه، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، ويتحركان بشطل جدي من أجل التوقيع معه، ويتعلق الأمر بتورينو، وبارما، اللذان يعتبران من الأندية المتوسطة في إيطاليا.

وقدم سفيان كيين، 21 سنة، أداء جيدا مع كييفو فيرونا هذا الموسم، وشارك في مجموعة من المباريات كلاعب أساسي، كما أنه كان قريبا من الانضمام لنابولي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، قبل أن يصرف هذا الأخير النظر في ضمه، في آخر لحظة.