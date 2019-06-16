تبلغ من العمر 21 سنة.. طالبة جامعيةتتزعم شبكة للمخدرات في المغرب -التفاصيل

أوقفت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة أكادير، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس السبت، طالبة جامعية تبلغ من العمر 21 سنة يشتبه في تورطها في قضية تتعلق بالحيازة والاتجار في المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن المشتبه فيها تم توقيفها مباشرة بعد وصولها إلى مدينة أكادير قادمة من طنجة على متن حافلة للنقل العمومي، حيث تم العثور بحوزتها على 31 ألف قرص مهلوس (31.000)، تتنوع ما بين الاكستازي والأقراص الطبية المخدرة، فضلا عن ضبط 100 غرام من مخدر الكوكايين.

وأضاف البلاغ أن عمليات البحث والتحري المنجزة في إطار هذه القضية مكنت من توقيف شخصين آخرين كانا قد حضرا إلى المحطة الطرقية بمدينة أكادير لتسلم الشحنات المضبوطة من المخدرات.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة، حسب البلاغ، تحت تدبير الحراسة النظرية على خلفية البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، التي تأتي تتويجا لمجهودات متواصلة تبذلها المصالح الأمنية لمكافحة المخدرات بجميع أصنافها.

