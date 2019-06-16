بركة : من الضروري الرجوع إلى الفكر المقاصدي لإنشاء مجتمع يحفظ كرامة المواطنين-فيديو

فيديو: يونس الميموني

أفاد الأمين العام لحزب الاستقلال نزار بركة، أمس السبت، بطنجة، بمناسبة إحياء الذكرى الخامسة والأربعين لوفاة الزعيم علال الفاسي، أن اختيار شعار “الفكر المقاصدي والنموذج التنموي الجديد” يتزامن مع التصورات الكبرى للنموذج التنموي الذي دعا إلى الملك محمد السادس.

واعتبر أمين عام الاستقلاليين أن تطبيق هذا النموذج التنموي يحتاج للرجوع إلى المرجعية الإسلامية، والفكر المقاصدي الذي يهدف إلى إنشاء مجتمع متضامن، ومتوازن في الحقوق والواجبات.

وأضاف المتحدث ذاته، أن ذكرى علال الفاسي تعتبر مناسبة من أجل تجديد الفكر المقاصدي لكي يتماشى مع متطلبات المواطن اليوم والتحديات المستقبلية.