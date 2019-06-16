بعد الكثير من الجدل.. أول ظهور للطيفة رأفت وهي حامل-صور

في أول ظهور لها بعد إعلانها خبر حملها، خطفت ديفا الفنانة المغربية لطيفة رأفت، ليلة السبت/الأحد، الأنظار بمدينة أكادير في تظاهرة للقفطان.

وظهرت لطيفة رأفت، وهي في الخمسينات من العمر، ببطن منتفخ، وقدمت مجموعة من أغانيها المعروفة.

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وكانت لطيفة نجمة الحفل إلى جانب عبد الحفيظ الدوزي ودنيا باطما، وقد امتنعت عن التصريحات الصحفية لتفادي الحديث عن الحمل وحياتها الشخصية.

هذا، تسربت أخبار حمل لطيفة رأفت، شهر رمضان الماضي، لكن الأمر بقي غير مؤكد كونها التزمت الصمت حيال الموضوع طولل الفترة الماضية،قبل أن تؤكد مسيرة صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي أن الخبر صحيح.