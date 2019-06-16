مقتل مدني بهجوم مسلح شمالي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مسلحين مجهولين فتحوا، اليوم، نيران اسلحتهم الكاتمة تجاه مدني في قضاء الحسينية، شمالي العاصمة بغداد، ما أسفر عن مقتله في الحال".
وأضاف المصدر، أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث، ونقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي"، مشيرا الى "فتح تحقيق في ملابسات الحادث".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
وأضاف المصدر، أن "قوة امنية طوقت منطقة الحادث، ونقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي"، مشيرا الى "فتح تحقيق في ملابسات الحادث".
يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.
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