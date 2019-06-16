سرقة ٦٠ الف دولار من محل لبيع اللحوم بعملية سطو شرقي بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مجموعة مسلحة أقدمت على سرقة مبلغ قدره ٦٠ الف دولار امريكي داخل خزانة حديد في محل لبيع اللحوم ضمن مدينة الصدر شرقي العاصمة بغداد".

يذكر أن العاصمة بغداد تشهد بين الحين والآخر عمليات خطف للمدنيين وسرقة للسيارات والأموال من قبل عصابات مجهولة، فيما تعلن وزارة الداخلية وقيادة عمليات بغداد عن تحرير مختطفين واعتقال العديد من تلك العصابات.