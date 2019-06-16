إنقاذ شخص رمى نفسه من أعلى جسر الأحرار وسط بغداد

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفرزة الغواصين التابعة لنجدة بغداد أنقذت شخصاً رمى نفسه من أعلى جسر الأحرار بقصد الانتحار".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم إجراء الإسعافات الأولية له وتسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الأصولية".



يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب إلى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.