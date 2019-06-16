وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "مفرزة الغواصين التابعة لنجدة بغداد أنقذت شخصاً رمى نفسه من أعلى جسر الأحرار بقصد الانتحار".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم إجراء الإسعافات الأولية له وتسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الأصولية".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب إلى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أنه "تم إجراء الإسعافات الأولية له وتسليمه للجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات الأصولية".
يذكر أن بغداد ومحافظات أخرى تشهد بين الحين والآخر حالات انتحار، يعزوها المتخصصون في الغالب إلى مشاكل عائلية وضغوط نفسية.
كانت هذه تفاصيل خبر إنقاذ شخص رمى نفسه من أعلى جسر الأحرار وسط بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.