شباب الصالات يخسر أمام أندونيسيا ويتأهل كوصيف لمجموعته

رياضة 2019-06-16 | 11:08 511 مشاهدة خسر منتخب العراق أمام نظيره الاندونيسي 2-1 ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة آسيا للشباب بكرة الصالات، المقامة منافساتها في مدينة تبريز الإيرانية. وبهذه الخسارة، احتل ليوث الرافدين وصافة ترتيب مجموعته، وسيقابل بطل المجموعة الثالثة (اليابان - فيتنام - طاجيكستان) يوم الثلاثاء المقبل. يذكر أن منتخب شباب الصالات تغلب على صين تايبيه 5-2 في أولى مبارياته بالبطولة، فيما تغلبت اندونيسيا على صين تايبيه بنتيجة 3-2.





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