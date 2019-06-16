بينها بلد عربي.. انخفاض معدل النمو السكاني في 27 دولة بالعالم

وذكر الموقع في إحصائية له لعام 2019 اطلعت عليها الخليج 365، أن "لبنان الدولة العربية الوحيدة من بين الدول العربية التي سجلت معدل نمو سكاني سلبياً حيث بلغ فيها معدل النمو 0.45-%، فيما سجل معدل النمو في روسيا نمو سلبي أيضاً بلغ 0.05-%"، مبيناً أن "اليابان سجل فيها معدل نمو سكاني سلبي بلغ 0.26-%، فيما سجلت إيطاليا معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.13-%".وأضاف، أن "أوكرانيا سجلت معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.49-% فيما سجلت بولندا أيضاً معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.20-%"، مشيراً إلى أن "رومانيا سجلت معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.50-%، فيما سجلت اليونان معدل نمو سلبياً بلغ 0.16-%، وسجلت البرتغال معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.35-%".

وأشار إلى أن "هنغاريا سجلت معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.35-%، كما سجلت بيلا روسيا معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.19-%، فيما سجلت صربيا معدل نمو سكاني سلبياً 0.33-%"، موضحاً أن "بلغاريا سجلت معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.68%، فيما سجلت كرواتيا معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.59-%، وسجلت أيضاً مولدافيا معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.28-%".



وبين، أن "جورجيا سجل معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.07-%، فيما سجلت بورتوريكو معدل نمو سكانس سلبياً بلغ 0.11-%، كما سجلت البوسنة والهرسك معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.05-%"، مبينة أن "ليتوانيا سجلت معدل نمو سكاني سلبياً أيضاً بلغ 0.42-%، كما سجلت لاتفيا معدل نمو سكاني بلغ 0.98-%، كما سجلت استونيا معدل نمو سكاني بلغ 0.23-%".

ولفت إلى أن "جزيرة غوادلوب سجلت معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.08-%، كما سجل ارخبيل برمودا معدل نمو سكاني سلبياً بلغ 0.39 -%، فيما سجلت جزر واليس وفوتونا معدل نمو سكاني سلبيا بلغ 0.56-%، فيما سجلت جمهورية ناورو معدل نمو سلبيا ايضا بلغ 0.46-%، فيما سجلن جزر فوكلاند معدل نمو سلبيا بلغ 0.03-%، وسجلت دولة الفاتيكان معدل نمو سلبيا بلغ 0.25-% ".