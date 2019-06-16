الانواء الجوية: انخفاض درجات الحرارة ابتداء من غد الاثنين

واضافت الهيئة ان "الطقس سيكون في المنطقتين الوسطى والجنوبية ليوم الثلاثاء صحو مع قطع من الغيوم ,فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا"، مبينة ان "الطقس سيكون في المنطقة الشمالية صحو مع قطع من الغيوم, درجات الحرارة تنخفض بضع درجات".
واشارت الهيئة الى ان "الطقس سيكون في المنطقة الوسطى ليوم الاربعاء صحو ,فيما ستنخفض درجات الحرارة قليلا، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو كما يتصاعد الغبار في بعض الاماكن منها وتنخفض درجات الحرارة بضع درجات" .
ولفتت الهيئة الى ان "الطقس سيكون في المنطقتين الوسطى والشمالية صحو ولاتغيير في درجات الحرارة، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحو كما يتصاعد الغبار فيها و لا تغيير في درجات الحرارة".
يذكر ان البلاد شهدت خلال اليومين الماضيين ارتفاعا كبيرا في درجات الحرارةوصلت في بعض المحافظات الجنوبية 50 درجة مئوية.
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