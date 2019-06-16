تعرف على الدول الخمس الأكثر مديونية في العالم لعام 2019

وبين الموقع، أن "اليابان التي يبلغ عدد سكانها 127,185,322 نسمة، احتلت المرتبة الأولى بأعلى ديون وطنية في العالم حيث بلغت 235.96٪ من ناتجها المحلي الإجمالي (على الرغم من أن اليابان تعد واحدة من أكبر الاقتصاديات في العالم)، تلا ذلك بالمرتبة الثانية اليونان الذي يبلغ عدد سكانها 11,124,603، يصل ديونها 191.27٪، من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما جاءت بالمرتبة الثالثة السودان بمديونية وطنية بلغت 176.02% من ناتجها المحلي الإجمالي".وأشار الموقع إلى أن "فنزويلا التي يبلغ عدد نفوسها 32,779,868 مليون نسمة والتي تعاني حاليا من صعوبات اقتصادية خطيرة احتلت المرتبة الرابعة بديون وطنية 161.99 ٪ من ناتجها المحلي الإجمالي، فيما جاءت لبنان التي يبلغ نفوسها 6.065.922 بالمرتبة الخامسة حيث بلغت نسبة الدين فيها 160.57% من ناتجها المحلي الإجمالي".

والناتج المحلي الإجمالي هو مؤشر اقتصادي يقيس القيمة النقدية لإجمالي السلع والخدمات التي أُنتجت داخل حدود منطقة جغرافية ما (بلد مثلا) خلال مدة زمنية محددة (سنة أو نصف سنة مثلا). والناتج المحلي الإجمالي ليس مؤشرا على الرفاهية الاجتماعية ولا على الثروة الإجمالية.