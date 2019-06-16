إدانة زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي باستغلال المال العام

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أدانت محكمة إسرائيلية، الأحد، زوجة رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو بالاحتيال واستخدام أموال الحكومة لدفع أثمان وجبات طعام.

الحكم جاء في إطار صفقة اعتراف لسارة نتنياهو بالتهم الموجهة إليها.

وأدينت سارة باستغلال خطأ ارتكبه شخص آخر، في إطار قضية اتهمت فيها في يونيو/حزيران 2018 بالاحتيال وخيانة الأمانة لاستخدامها الأموال العامة ودفع مبالغ لقاء وجبات طعام والتصريح كذبا بعدم توافر طهاة في مقر الإقامة الرسمي لرئيس الوزراء.

ووفق مسودة لائحة الاتهام، فقد أوعزت سارة إلى الموظفين في المنزل، بطلب وجبات من مطاعم خارجية إلى مقر إقامة رئيس الوزراء بقيمة تصل إلى 99 ألف دولار بين عامي 2010 و 2013، في انتهاك للقواعد التي تحظر على مقر رئيس الحكومة طلب وجبات الطعام من الخارج خلال الفترات التي يكون فيها الطهاة في المنزل.



وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية إن المحققين في القضية جمعوا الأدلة التي تبين أن سارة أمرت بإخفاء الطاهي وأنها كانت تدرك أن طلب وجبات من الخارج لمقر إقامة رئيس الوزراء عندما يكون الطاهي في المنزل يمثل انتهاكا للقواعد.