هجوم على موقع مراقبة تركي في إدلب السورية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - سياسة رويترز الأحد 2019/6/16 01:02 مساء بتوقيت أبوظبي الأحد 2019/6/16 01:02 مساء بتوقيت أبوظبي أعمدة الدخان تتصاعد في سماء إدلب بسبب القصف - أرشيفية

تعرض موقع مراقبة تركي بمنطقة إدلب السورية، الأحد، لهجوم بقذائف المورتر وقذائف أخرى من منطقة تسيطر عليها قوات الجيش السوري. Advertisements وتسبب الهجوم بالقذائف على الموقع التركي في أضرار بالغة دون خسائر بشرية. وذكرت وزارة الدفاع التركية أن قواتها ردت على القصف بالأسلحة الثقيلة وقدمت احتجاجا لروسيا. ولم تحدد وقت وقوع الهجوم، لكنها أفادت بأنه وقع من منطقة سمتها تل بازان، مشيرة إلى أن الهجوم متعمد.

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