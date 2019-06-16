هجوم على موقع مراقبة تركي في إدلب السورية

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رويترزالأحد 2019/6/16 01:02 مساء بتوقيت أبوظبي
أعمدة الدخان تتصاعد في سماء إدلب بسبب القصف - أرشيفية
تعرض موقع مراقبة تركي بمنطقة إدلب السورية، الأحد، لهجوم بقذائف المورتر وقذائف أخرى من منطقة تسيطر عليها قوات الجيش السوري.
وتسبب الهجوم بالقذائف على الموقع التركي في أضرار بالغة دون خسائر بشرية.
وذكرت وزارة الدفاع التركية أن قواتها ردت على القصف بالأسلحة الثقيلة وقدمت احتجاجا لروسيا.
ولم تحدد وقت وقوع الهجوم، لكنها أفادت بأنه وقع من منطقة سمتها تل بازان، مشيرة إلى أن الهجوم متعمد.
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