التحالف يدمر منصة إطلاق صواريخ للحوثيين بحجة اليمنية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - دمر طيران التحالف العربي، الأحد، منصة إطلاق صواريخ لمليشيا الحوثي الانقلابية، في محافظة حجة، شمال غربي اليمن.

وقال الجيش اليمني، في بيان، إن مقاتلات التحالف العربي نفذت غارتين على مزارع الجر غربي مديرية عبس بمحافظة حجة.

وكشف عن أن الغارتين أسفرتا عن تدمير منصة إطلاق صواريخ وطقم محمل بمقاتلي المليشيا الانقلابية الحوثية، حسب البيان.

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واستهدفت مقاتلات التحالف -بسلسلة غارات جوية- مخزن ألغام وعبوات ناسفة في منطقة بني حسن شمال مديرية عبس في حجة، وطقمين عسكريين بمديرية مستبأ.

وأعلن الجيش اليمني، السبت، أن قواته في حجة، استعادت 5 آليات عسكرية كانت تقل منصات صواريخ متحركة ومدافع هوزر وأخرى من عيار 85 و100 و105.

كما استعاد الجيش كمية كبيرة من الأسلحة المختلفة منها صواريخ مضادة للدروع ومدفع هاون 120، وذلك في هجوم مباغت على مواقع الحوثيين في المحافظة ذاتها.