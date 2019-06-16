وزير دفاع بريطانيا محذرا إيران: لن نتوانى عن حماية مصالحنا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حذر وزير الدولة البريطاني لشؤون الدفاع توبياس إلوود، الأحد، إيران قائلا إن عليها أن تدرك "أننا لن نتوانى عن حماية مصالحنا في المنطقة".

كان وزير الخارجية البريطاني جيريمي هانت أكد، الجمعة، أن الحرس الثوري الإيراني مسؤول بشكل "شبه مؤكد" عن الهجمات التي تعرضت لها ناقلتا نفط في بحر عمان، رغم نفي طهران.

وأضاف هانت أن هذه الهجمات الأخيرة تعد استمرارا لنمط السلوك الإيراني الذي يقضي بزعزعة الاستقرار، وتشكل خطرا كبيرا على المنطقة".





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وتعرضت ناقلتان، الخميس الماضي، لهجوم في خليج عمان، الأولى ترفع علم جزر مارشال واسمها "فرنت ألتير"، والأخرى اسمها "كوكوكا كاريدجس" وترفع علم بنما.

وتأتي الهجمات التي وقعت على بعد نحو 45 كم قبالة الساحل الإيراني، في الوقت الذي تتصاعد فيه حدة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي السياق نفسه، قال مسؤول أمريكي: إن عبوة لم تنفجر يعتقد أنها لغم لاصق، رصدت على جانب إحدى الناقلتين اللتين تعرضتا لهجوم في خليج عمان.